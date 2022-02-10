Влаховича предлагали «Реалу». Испанский клуб отказался из-за Мбаппе

Бывший нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, в зимнее трансферное окно перешедший в «Ювентус», мог оказаться в мадридском «Реале». Президент «фиалок» Рокко Комиссо предлагал сербского футболиста испанскому клубу. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Cadena Ser.

По сведениям источника, «Фиорентина» позвонила «Реалу», как только получила предложение от «Ювентуса», понимая, что испанский клуб может предложить больше денег. «Реал» мог позволить подписать сербского нападающего, но они решили сконцентрироваться на переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе свободным агентом предстоящим летом.



В январе 2022 года 22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» за € 70 млн. Ещё € 10 млн будет выплачено в качестве бонусов.

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