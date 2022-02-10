Маурисио Почеттино рассказал о состоянии здоровья Неймара

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино оценил состояние здоровья нападающего парижан Неймара.

«Бензема — отличный игрок, он показывает свой талант в «Реале». Если он не примет участия в очном матче, то это будет потерей для «сливочных». Я бы не сказал, что это упростит нам жизнь, но очевидно, что он топ-нападающий. Естественно, при предматчевом анализе будет учитываться, играет Бензема или нет.

Неймар поправляется, но завтра он не будет в общей группе. Посмотрим, сможет ли он играть с «Реалом». Все великие хотят играть в больших матчах. Он уже знает, каково это получить травму в таком матче, и у него есть опыт, чтобы направить энергию и играть в лучших условиях», – цитирует тренера Marca.