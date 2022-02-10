Бензема продолжает тренироваться индивидуально. Нет гарантий, что француз сыграет с «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема продолжает тренироваться по индивидуальной программе за пять дней до матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Об этом сообщает Football Espana.



34-летний форвард получил мышечное повреждение в игре 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» (2:1), которая прошла 20 января. Сообщалось, что Бензема выбыл на две недели. Он уже пропустил две игры испанской команды и, вероятно, не сыграет в чемпионате с «Вильярреалом».



Как сообщает источник, нет гарантий, что Бензема сможет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который пройдёт в ближайший вторник, 15 февраля (23:00 мск).

В нынешнем сезоне Бензема забил 24 гола в 28 матчах во всех турнирах.

«Реал» обыграл «Гранаду» в 23-м туре Ла Лиги:

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