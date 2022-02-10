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Ансу Фати на время переехал в Мадрид

Ансу Фати на время переехал в Мадрид
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати на время переехал в Мадрид, чтобы восстанавливаться после травмы.

«Я в порядке, очень счастлив, всё идёт хорошо», – цитирует Фати AS.

Напомним, форвард вышел на замену на 61-й минуте матча с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.

Форвард отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Тем не менее 19-летний игрок выбрал консервативный метод лечения.

Если бы Фати согласился на операцию, то пропустил бы от 4 до 6 месяцев. Сроки восстановления при консервативном лечении – от 6 до 8 недель.

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