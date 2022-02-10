Ян Кухта забил гол в четвёртом матче за «Локомотив» подряд

Новичок «Локомотива» Ян Кухта забивает в каждом матче за московский клуб.

Сегодня чех отличился в товарищеской игре с «Гётеборгом». Он занёс мяч в сетку ворот соперника на 36-й минуте. Ранее форвард отличался голами в играх с «Яблонцем», «Мальмё» и «Спартой».



25-летний чешский нападающий Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года футболист пополнил состав пражской «Славии».



В нынешнем сезоне нападающий провёл 16 матчей в национальном первенстве, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету три гола в пяти встречах Лиги конференций. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яна Кухты в € 5 млн.