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«Динамо» обыграло «Сочи» благодаря голу Смолова

«Динамо» обыграло «Сочи» благодаря голу Смолова
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Сегодня, 10 февраля, проходил товарищеский матч между московским «Динамо» и «Сочи». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

Счёт в игре на 11-й минуте после удара по центру ворот открыл Георгий Сулаквелидзе. В начале второго тайма Фёдор Смолов после прохода со своей стороны поля завершил атаку голом. Однако за 6 минут до окончания игры сочинцы сократили отставание — 2:1.

26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге, в котором сыграет с «Химками». Напомним, после 18 туров чемпионата страны москвичи занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38).

В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Сочи» 26 февраля сыграет с тульским «Арсеналом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
10 февраля 2022, четверг. 17:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Сулаквелидзе – 11'   0:2 Смолов – 48'   1:2 Пруцев – 83'
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