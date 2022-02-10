«Динамо» обыграло «Сочи» благодаря голу Смолова

Сегодня, 10 февраля, проходил товарищеский матч между московским «Динамо» и «Сочи». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.
Счёт в игре на 11-й минуте после удара по центру ворот открыл Георгий Сулаквелидзе. В начале второго тайма Фёдор Смолов после прохода со своей стороны поля завершил атаку голом. Однако за 6 минут до окончания игры сочинцы сократили отставание — 2:1.
26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге, в котором сыграет с «Химками». Напомним, после 18 туров чемпионата страны москвичи занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38).
В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Сочи» 26 февраля сыграет с тульским «Арсеналом».
- 10 февраля 2022
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