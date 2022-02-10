Кокорин не примет участия в кубковой игре с «Аталантой»
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Сегодня, 10 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной».
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не примет участия в этой игре, так как не был включён в итоговую заявку «фиалок» на матч — его нет ни в стартовом составе, ни в списке запасных. При этом в первоначальную заявку на игру форвард был внесён.
Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе. Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.
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