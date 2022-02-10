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«Вест Хэм» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»
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«Вест Хэм» летом 2022 года предпримет попытку возвращения в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, который выступал за «молотобойцев» на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Об этом сообщает Give me Sport.

Напомним, СМИ сообщали, что история с задержанием и отстранением Мэйсона Гринвуда от тренировочного процесса вынудила «Манчестер Юнайтед» отказаться от планов с расставанием с Лингардом. «Вест Хэм» был готов подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Впоследствии это подтвердил главный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник. Ранее сообщалось об интересе к Джесси со стороны «Ньюкасла».

«МЮ» сыграл вничью с «Бёрнли», идущим на последнем месте в АПЛ:

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