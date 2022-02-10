«Вест Хэм» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» летом 2022 года предпримет попытку возвращения в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, который выступал за «молотобойцев» на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Об этом сообщает Give me Sport.
Напомним, СМИ сообщали, что история с задержанием и отстранением Мэйсона Гринвуда от тренировочного процесса вынудила «Манчестер Юнайтед» отказаться от планов с расставанием с Лингардом. «Вест Хэм» был готов подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Впоследствии это подтвердил главный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник. Ранее сообщалось об интересе к Джесси со стороны «Ньюкасла».
«МЮ» сыграл вничью с «Бёрнли», идущим на последнем месте в АПЛ:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 10 февраля 2022
-
20:31
-
20:21
-
20:15
-
20:13
-
20:06
-
20:05
-
19:58
-
19:45
-
19:45
-
19:45
-
19:26
-
19:08
-
19:02
-
18:58
-
18:45
-
18:34
-
18:34
-
18:16
-
18:15
-
17:56
-
17:54
-
17:37
-
17:31
-
17:21
-
17:17
-
17:02
-
16:57
-
16:54
-
16:26
-
16:26
-
16:21
-
16:03
-
15:48
-
15:39
-
15:03