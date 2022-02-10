Фёдор Чалов: швейцарские болельщики многого от меня ждут. Я пытаюсь оправдать их ожидания

Нападающий швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал переход в европейский клуб.

«У команды очень высокий уровень, здесь играет много умных игроков. Мы могли победить в матче со «Сьоном», но не воспользовались своими шансами. Ничью в такой игре можно приравнять к поражению. Я осознаю, что швейцарские болельщики многого от меня ждут. Я пытаюсь оправдать эти ожидания…

Я чувствую, что я в хорошей форме, и мне очень комфортно в «Базеле» с первого дня. Меня отлично приняли в команде. Я каждый день выкладываюсь на тренировках, чтобы в выходные мы могли уйти с поля победителями», — цитирует Чалова Nau.

Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 команда заняла первое место.