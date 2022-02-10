Чалов: в случае успешного выступления в Швейцарии я смогу стать игроком сборной

Нападающий «Базеля» Фёдор Чалов, права на которого принадлежат ЦСКА, поделился ожиданиями от выступлений в Швейцарии.

«Переход в «Базель» — это большая возможность показать себя. У клуба хорошая инфраструктура, большая история. Рад, что такое изменение случилось в моей карьере. Хочу ли я играть за сборную? Выступление за национальную команду — мечта каждого игрока. Я не могу смотреть в будущее. В случае успешного выступления в Швейцарии смогу стать игроком сборной», — цитирует Чалова Nau.

В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций — 2021/2022 команда заняла первое место.