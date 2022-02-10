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В РПЛ подтвердили желание провести встречу с представителями клубов по теме Fan ID

В РПЛ подтвердили желание провести встречу с представителями клубов по теме Fan ID
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Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц планирует провести встречу с представителями клубов по работе с болельщиками для обсуждения вопросов, связанных с введением карты болельщика (Fan ID).

«Мы действительно разослали в клубы письма с просьбой посодействовать в организации такой встречи и намерены обсудить с представителями клубов по работе с болельщиками все актуальные вопросы введения карты болельщика. Более того, такие встречи мы намерены сделать регулярными.

РПЛ — футбольная организация, которая не может повлиять на принятие того или иного государственного закона. Но в рамках его исполнения мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы болельщикам было комфортно, насколько это только возможно. Это наш основной принцип. И сама Лига, и клубы заинтересованы, чтобы аудитория российского футбола увеличивалась. И мы хотим понять, что можем сделать в наших реалиях.

Речь о том, как облегчить получение карты болельщика? Да, конечно, на данный момент это один из самых ключевых вопросов. Очень важно выстроить диалог и услышать друг друга», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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