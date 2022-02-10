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Виктор Мозес прокомментировал пролонгирование соглашения со «Спартаком»

Виктор Мозес прокомментировал пролонгирование соглашения со «Спартаком»
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Защитник московского «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал пролонгирование контракта с москвичами.

«Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» — это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня всё устраивает. Это большой клуб, и я счастлив быть частью красно-белой семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей. Полюбил каждого в «Спартаке». Я правда счастлив быть здесь!

Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли — топ-тренер, которого я отлично знаю по «Интеру» и «Челси». Мы работали вместе около трёх лет, сейчас это мне сильно помогает. И я сделаю всё, чтобы все вместе мы пришли к успеху!» — цитирует Мозеса пресс-служба красно-белых.

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