«Фиорентина» обыграла «Аталанту» и прошла в полуфинал Кубка Италии

Сегодня, 10 февраля, состоялся матч между «Аталантой» и «Фиорентиной». Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу «фиалок». Благодаря этой победе флорентийский клуб вышел в полуфинал турнира.



Счёт в матче на 9-й минуте ударом с пенальти открыл Кшиштоф Пёнтек. На 30-й минуте Давиде Дзаппакоста после паса Ремо Фройлера сравнял счёт. В начале второй половины встречи Жереми Бога вывел клуб из Бергамо вперёд. На 71-й минуте Пёнтек оформил дубль. На 93-й минуте Никола Миленкович вырвал победу в матче — 3:2.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не принял участия в игре.