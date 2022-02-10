Ростовский СКА подписал контракт с воспитанником «Краснодара» и «Спартака»
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Российский полузащитник Иван Репях, находившийся в статусе свободного агента, стал футболистом СКА из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Телеграме».
«Ростовский СКА заключил контракт с 20-летним полузащитником Иваном Репяхом. Иван является воспитанником Академии ФК «Краснодар». Позже состоялся переход в московский «Спартак», за который он выступал в молодёжном первенстве, юношеской Лиге УЕФА и ФНЛ-1. Также Иван вызывался в юношескую сборную России, а перед переходом в СКА играл за датский «Вайле». Добро пожаловать в красно-синий клуб!» — сказано в сообщении пресс-службы.
За датский «Вайле» Репях выступал с сентября 2020 по январь 2022 года, проведя за основную команду клуба два матча.
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