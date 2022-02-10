Роднина: футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьёй

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина оценила популярность футбола в России.
«Думаю, в феврале на матчах РПЛ все будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Безусловно, жизни людей дороже, чем футбольный матч. Но у нас есть вакцинация и более лёгкий вид «омикрона». Вы хоть одного видели на Олимпийских играх без маски? Если вы хотите заботиться о своей жизни — соблюдайте все меры осторожности и вакцинируйтесь. В феврале же холодно, кто-то в России в это время ходит на футбол?
Я не занимаюсь статистикой. Знаю точно, что в России очень мало женщин, которые смотрят футбол. Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьёй. Помню, я была на матче в Испании на «Барселоне» и вокруг меня было много и женщин, и девушек, и бабушек, и внуков. У нас не так, как в Испании. Мы не подняли интерес к этой игре в нашей стране. На художественной гимнастике, теннисе, фигурном катании можно увидеть семьи, а на футболе нет», — цитирует Роднину «Рейтинг Букмекеров».
- 10 февраля 2022
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