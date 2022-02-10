Бразильский защитник Дуглас Коста стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает пресс-служба американского клуба.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник провёл 26 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. «Гремио» по итогам сезона не удалось сохранить прописку в высшем дивизионе, клуб вылетел в бразильскую Серию B.



Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр». Также полузащитник выступал за «Баварию» и «Ювентус».



«Лос-Анджелес Гэлакси» в прошедшем сезоне МЛС занял 8-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф. Победителем турнира стала команда «Нью-Йорк Сити».