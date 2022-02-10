Фарке: с одиннадцатью 18-летними воспитанниками академии в основе ты не выиграешь ничего

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке отреагировал на слова президента команды Сергея Галицкого, который мечтает увидеть в стартовом составе «быков» на матч 11 воспитанников своей академии.
«Когда я пришёл в «Норвич», клуб страдал от серьёзных финансовых проблем. Но в академии хватало невероятно талантливых ребят, и я решил сразу их привлекать к играм за основу. В моё время дебютировали многие воспитанники «Норвича», и клуб заработал большие деньги на продаже футболистов. Я люблю работать с молодёжью, развивать игроков. Для клуба это очень хорошо — это подчёркивает его идентичность, а болельщики сильнее поддерживают команду.
Но я не наивен. Для успеха всегда нужен каркас. С одиннадцатью 18-летними воспитанниками академии в основе ты не выиграешь ничего. Тут очень важен баланс. Если ты хочешь повысить уровень молодых игроков, то нужно привлекать их к тренировкам с более опытными футболистами, и в клубе это знает каждый. У «Краснодара» блестящее будущее и настоящее — он концентрируется не на плодах, а на семенах. Конечно, академия должна поставлять игроков для первой команды, но давайте честно: невозможно, чтобы каждый год по шесть-семь игроков академии попадали в основу главной команды. Наши двери открыты, но футболист для попадания туда должен совершить прорыв.
Отмечу и то, что в наше время молодых игроков восхваляют слишком рано. По мне, так нужно дать им время и проследить за тем, что они готовы усердно работать на дистанции, что они заслуживают повышения. При этом я никогда не боялся выпускать футболиста из-за юного возраста. В целом, повторюсь, философия клуба в отношении молодых игроков абсолютно правильная, но во всём нужно соблюдать баланс», — приводит слова Фарке «Спорт-экспресс».
- 10 февраля 2022
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