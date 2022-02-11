«Ливерпуль» обыграл «Лестер» благодаря дублю Жоты

Сегодня, 11 февраля, состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером». Команды играли на стадионе «Энфилд». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Счёт в игре на 34-й минуте открыл Диогу Жота. Вирджил ван Дейк пробил головой после навеса с углового. Голкипер отбил прямо на Жоту, который с близкого расстояния добил мяч в сетку.
За 4 минуты до конца основного времени Жота получил мяч в середине штрафной от Жоэля Матипа и с 11 метров пробил низом под дальнюю штангу.
Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 60 очков в 24 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 51 очко. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков. «Лестер» занимает 12-е место в соревнованиях.
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