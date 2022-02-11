Клопп: «Ливерпулю» нужно не только догонять «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Лестером» (2:0) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги, после которой мерсисайдцы сократили отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до 9 очков.



«Сегодня я увидел много хорошего футбола, но были моменты, когда я хотел бы, чтобы мы контролировали игру немного больше. Порой мы давали «Лестеру» слишком много владеть мячом. Это не привело к появлению у них серьёзных шансов или что-то в этом роде, но это стоило нам энергии, и мы могли бы направить её в другое русло. Но в любом случае, это были два прекрасных гола, мы могли забить и больше, и мы стали заслуженными победителями. Так что я очень рад этому.



Для нас было очень важно победить сегодня, потому что нам не только нужно догонять «Манчестер Сити», ведь ещё есть много команд позади нас, которые хотят приблизиться. И это тоже очень важная задача. Если честно, я не уверен, что мы находимся в том положении, чтобы заставить «Сити» напрягаться. Но это и не важно в данный момент, если честно. Даже если у нас нет шансов догнать их, значит ли это, что мы не должны стараться сыграть лучший сезон из возможных для нас? Я так не считаю. В первую очередь мы должны выигрывать свои футбольные матчи», — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».



У «Манчестер Сити» 60 очков в 24 матчах. У «Ливерпуля» 51 очко после 23 встреч.

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