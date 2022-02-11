Почеттино: Месси — гений. Такие игроки рождаются раз в 100 лет

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о нападающем команды Лионеле Месси.
«Как Лионель вписался в игру после травм, ковида и матчей за сборную Аргентины? Лео — гений. Это что-то уникальное. Такие игроки рождаются раз в 100 лет. Всё, что он привносит – невероятно, учитывая обстоятельства, в которых он оказался после перехода. Ему не очень везло с ними, но он спокойно с ними справлялся.
Для Месси наступает лучший момент. Он возрастной игрок. Лео подходит к решающей части чемпионата в лучшей форме. Не сомневаюсь, что он будет на высоте», — цитирует Почеттино Cadena Ser.
Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. По итогам прошлого года 34-летний аргентинский футболист получил «Золотой мяч». В нынешнем сезоне Месси принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил два гола и отдал семь результативных передач.
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