Почеттино: Месси — гений. Такие игроки рождаются раз в 100 лет

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о нападающем команды Лионеле Месси.



«Как Лионель вписался в игру после травм, ковида и матчей за сборную Аргентины? Лео — гений. Это что-то уникальное. Такие игроки рождаются раз в 100 лет. Всё, что он привносит – невероятно, учитывая обстоятельства, в которых он оказался после перехода. Ему не очень везло с ними, но он спокойно с ними справлялся.



Для Месси наступает лучший момент. Он возрастной игрок. Лео подходит к решающей части чемпионата в лучшей форме. Не сомневаюсь, что он будет на высоте», — цитирует Почеттино Cadena Ser.



Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. По итогам прошлого года 34-летний аргентинский футболист получил «Золотой мяч». В нынешнем сезоне Месси принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил два гола и отдал семь результативных передач.