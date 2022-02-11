Кокорин получает в «Фиорентине» столько же, как и перешедший лучший бомбардир «Базеля»

Новичок «Фиорентины», 23-летний бразильский нападающий Артур Кабрал подписал контракт с итальянской командой с зарплатой € 1,8 млн в год, информирует Grand Hotel Calciomercato.

Примечательно, что лучший бомбардир «Базеля» будет получать в «Фиорентине» столько же, сколько и Александр Кокорин. В контракте россиянина также прописана зарплата € 1,8 млн в год.

Напомним, 29 января Каюрал стал игроком «Фиорентины». 23-летний бразильский футболист выступает за «фиалок» под девятым номером. Он уже успел провести один матч в составе команды, но результативными действиями не отметился.



В предыдущем розыгрыше чемпионата Швейцарии Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 голов. В нынешнем сезоне нападающий провёл 18 матчей и забил 14 голов в чемпионате Швейцарии, после чего перебрался в Италию.

8 января стало известно, что Александр Кокорин стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Российский нападающий победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.