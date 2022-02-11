Яркая игра Влаховича — в видеообзоре 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Сассуоло»
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В ночь с 10 на 11 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу «зебр».
Счёт в игре спустя 3 минуты после стартового свистка открыл нападающий туринцев Пауло Дибала. На 24-й минуте Хамед Траоре сравнял счёт в противостоянии. Всё двигалось к тому, что матч перейдёт в дополнительное время, однако на 88-й минуте защитник «Сассуоло» Руан после удара Душана Влаховича срезал мяч в свои ворота, установив итоговый счёт в игре — 2:1.
«Ювентус» обыграл «Сассуоло» и вышел в полуфинал Кубка Италии:
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