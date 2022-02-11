Почеттино прокомментировал слухи, связывающие Зидана с «Пари Сен-Жермен»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи, связывающие Зинедина Зидана с французским клубом.



«Вижу ли я Зидана в «ПСЖ»? Не знаю, не мне решать. Зидан — великий тренер, он уже доказал это в «Реале». Он может тренировать любую команду в мире. Кроме того, он француз. Нужно спрашивать спортивного директора или президента.



Беспокоит ли меня эта ситуация? Нет, нет, нет. Когда возглавляешь такой известный клуб, как «ПСЖ», понимаешь, что можешь столкнуться с подобными разговорами. Это входит в твои обязанности. Нужно принять это, иначе я не смог бы разговаривать с вами в качестве тренера «Пари Сен-Жермен», — цитирует Почеттино Cadena Ser.



49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.

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