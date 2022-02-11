Хавбек «Милана» может летом перейти в «Барселону». В нём видят замену Бускетсу

25-летний полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах ивуарийского игрока заинтересована «Барселона», сообщает Marca.
По информации источника, стороны близки к договорённости. Благодаря подписанию ивуарийца каталонцы рассчитывают укрепить свою линию полузащиты. «Барса» видит в Кессье замену 33-летнему Серхио Бускетсу.
Контракт Кессье с «Миланом» истекает ближайшим летом. Стороны ранее не смогли договориться о продлении, так как Франка не устраивают предлагаемые клубом условия. Соответственно, футболист сможет присоединиться к новой команде на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Кессье провёл 17 матчей за «Милан» в итальянской Серии А и забил 5 голов. Также на его счету 5 игр и 1 голевая передача в Лиге чемпионов.
«Барселона» в результативном матче обыграла «Атлетико»:
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