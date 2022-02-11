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Илья Кутепов улетел со сбора «Спартака» в Дубае

Илья Кутепов улетел со сбора «Спартака» в Дубае
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник красно-белых Илья Кутепов покинул расположение команды и улетел на дополнительное медицинское обследование.

«Илья Кутепов улетел со сбора в Дубае на дополнительное обследование по поводу уточнения плана реабилитации после полученного повреждения», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, Кутепов по причине травмы пропустил несколько товарищеских матчей «Спартака» на зимних тренировочных сборах.

«Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах. На втором месте располагается московское «Динамо», в активе которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Сочи» (31).

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