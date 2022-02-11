Драматичная развязка — в видеообзоре 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина»

В матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу «Аталанта» принимала на своём поле «Фиорентину». Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу «фиалок», решающий гол был забит на последних секундах встречи. Благодаря этой победе флорентийский клуб вышел в полуфинал турнира.
Счёт в матче на 9-й минуте ударом с пенальти открыл Кшиштоф Пёнтек. На 30-й минуте Давиде Дзаппакоста после паса Ремо Фройлера сравнял счёт. В начале второй половины встречи Жереми Бога вывел клуб из Бергамо вперёд. На 71-й минуте Пёнтек оформил дубль. На 93-й минуте Никола Миленкович своим голом вырвал победу в матче — 3:2.
«Фиорентина» на последней секунде матча вырвала победу у «Аталанты»:
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин на поле не появился.
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