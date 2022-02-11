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«МЮ» продолжает платить Гринвуду £ 75 тыс. в неделю. Nike разорвал договор без компенсации

«МЮ» продолжает платить Гринвуду £ 75 тыс. в неделю. Nike разорвал договор без компенсации
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«Манчестер Юнайтед» продолжает платить зарплату нападающему команды Мэйсону Гринвуду, несмотря на обвинения в насилии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, игрок по-прежнему получает зарплату, которая составляет £ 75 тыс. (чуть больше € 89 тыс.) в неделю. Отмечается, что Nike, спонсирующий спортсмена, расторг контракт с Гринвудом, не выплатив ему компенсацию. Это связано с ущербом, который футболист причинил репутации компании.

Напомним, в адрес 20-летнего игрока поступили обвинения в насилии. Об этом сообщила девушка футболиста Гарриет Робсон. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес, а полиция арестовала его. Футболист провёл под стражей трое суток, после чего его освободили под залог.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»:

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