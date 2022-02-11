Видеообзор результативной победы «Локомотива» в матче со шведским «Гётеборгом»

Вчера, 10 февраля, состоялся товарищеский матч между московским «Локомотивом» и шведским «Гётеборгом». Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу российского клуба.
Счёт в игре на 8-й минуте открыл Ян Кухта после паса Дмитрия Рыбчинского. Затем по голу в команде соперников забили Оскар Вильхельмссон и Амир Аль-Аммари. На 69-й минуте Рифат Жемалетдинов дальним ударом сравнял счёт. Спустя 5 минут Гирано Керк после паса Жемалетдинова аккуратно пробил в дальний угол и вывел российскую команду вперёд. После этого красно-зелёные установили итоговый счёт в игре — 4:2.
«Локомотив» обыграл «Гётеборг» со счётом 4:2:
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Кухта в составе железнодорожников отличился в четвёртом матче подряд. Ранее форвард отметился голами в играх с чешскими «Яблонцем» и «Спартой», а также в игре со шведским «Мальмё».
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