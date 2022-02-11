Эриксен — об остановке сердца: я ушёл из этого мира на пять минут

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен поделился воспоминаниями об остановке сердца.
«Я ушёл из этого мира на пять минут, а потом моё сердце опять запустили. Помню всё, кроме этих пяти минут – вбрасывание, мяч бьётся мне в колено… А дальше не помню, что было.
Потом я очнулся, вокруг меня стояли люди, и я чувствовал давление на грудь. Пытался восстановить дыхание. Открыв глаза, я не очень понимал, что происходил. В тот момент я даже понятия не имел, что со мной случилось. Первые мимолётные мысли были такими: «Что-то случилось с моими ногами? Я сломал спину? Могу ли я поднять ногу?» Я пытался делать микродвижения, чтобы понять, что именно со мной произошло.
В машине скорой помощи я услышал, как кто-то спросил: «Как долго он отсутствовал?», а кто-то ответил: «Пять минут». Тогда я впервые услышал, что меня не было в этом мире.
Похоже ли это на чудо? Однозначно», — приводит слова Эриксена BBC.
Эриксен подписал контракт с английским «Брентфордом» до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год. Ранее стало известно, что Эриксен успешно прошёл все медицинские тесты.
Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В итальянской Серии A игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.
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