Игроки «Вест Хэма» недовольны зарплатой Зума. Он получает больше всех — £ 125 тыс в неделю

Игроки «Вест Хэм Юнайтед» недовольны размером зарплаты защитника Курта Зума, сообщает Daily Mail.



По информации источника, Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) опубликовало отчёт по штрафу, который игрок заплатил за жестокое обращение с кошкой. Француза оштрафовали на двухнедельную зарплату — £ 250 тыс. (€ 297,5 тыс.). Соответственно, Зума получает в «Вест Хэме» £ 125 тыс. (почти € 149 тыс.) в неделю.



Узнав об этом, игроки «молотобойцев» поняли, что защитник является самым высокооплачиваемым футболистом команды. Некоторые игроки зарабатывают гораздо меньше, поэтому хотят обсудить с руководством клуба увеличение зарплаты.



Ранее в сети появилось видео, на котором французский футболист издевается над своим котом. По информации источника, RSPCA забрало питомцев у Зума и доставило их на осмотр к ветеринару. Животные останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подала жалобу в суд.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд»:

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