«Локомотив» назвал сроки возвращения Камано в общую группу

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано сможет вернуться к тренировкам в общей группе не ранее марта. У игрока диагностированы признаки повреждения мышц задней группы.

«Дополнительное обследование Франсуа Камано показало признаки повреждения мышц задней группы. Сроки возврата к полноценной тренировочной деятельности – март», — сообщает пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».

Напомним, ранее из-за незалеченной травмы бедра сорвался переход Камано в «Труа». Французский клуб не захотел покупать игрока с повреждением, поэтому гвинейский форвард остался в «Локомотиве».

В 2014 году Франсуа перешёл в «Бастию», в составе которой провёл 50 матчей и забил восемь голов. Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». Всего за «Бордо» он провёл 139 матчей, забил 30 мячей и отдал 14 голевых передач. В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи. В «Локомотив» Франсуа перебрался летом 2020 года.