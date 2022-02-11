Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка Италии с «Фиорентиной». Первая игра состоится 2 марта, ответная встреча пройдёт 20 апреля.
«Я думаю только о матче и победе. Всё остальное меня не очень интересует. Это будет такая же игра, как и любая другая. Мы здесь, чтобы играть в футбол. Для меня это не проблема», — цитирует Влаховича Football Italia.
Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя в команду из сербского «Партизана». В январе этого года он перебрался в «Ювентус» за € 70 млн. Ещё € 10 млн будут выплачены в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне в 22 матчах итальянской Серии А Влахович забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в четырёх матчах Кубка страны.
Видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Сассуоло»:
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