Игроки «Вест Хэма» поддерживают Зума в ситуации с кошкой. Они считают реакцию чрезмерной

Игроки «Вест Хэм Юнайтед» поддерживают защитника Курта Зума в ситуации с кошкой, сообщает Daily Mail. Ранее в сети появилось видео, на котором французский футболист издевается над своим котом.
По информации источника, партнёры Зума считают, что реакция общественности чрезмерна.
Ранее Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) забрало питомцев у Зума и доставило их на осмотр к ветеринару. Животные останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подало жалобу в суд. «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £ 250 тыс. (€ 297,5 тыс.).
Напомним, Зума перешёл в «Вест Хэм» из «Челси» в 2021 году. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол.
Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд»:
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