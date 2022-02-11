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Некоторые игроки «МЮ» недовольны тренировками Рангника. Они считают тренера старомодным

Некоторые игроки «МЮ» недовольны тренировками Рангника. Они считают тренера старомодным
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Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны тренировками главного тренера Ральфа Рангника.

Как сообщает ESPN, часть футболистов «МЮ» считает методы немецкого специалиста старомодными. Так, например, игроков удивило, то, что Рангник делегировал проведение большинства тренировок своему ассистенту Крису Армасу.

Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».

После 23 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Красные дьяволы» имеют в своём активе 39 очков.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»:

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