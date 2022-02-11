Кулибали — фанатам «Наполи»: успокойтесь, я не ухожу!

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали вернулся в расположение клуба после победы со сборной Сенегала на Кубке африканских наций. 30-летнего футболиста встретила толпа фанатов. Некоторые болельщики задали Калиду вопрос о его возможном уходе из «Наполи».
«Столь тёплый приём делает меня очень счастливым. Успокойтесь, потому что я не ухожу, я не уйду! Я вернулся в Неаполь, и теперь я спокоен. Я благодарю всех, я видел вашу поддержку, когда не был в расположении команды. Горжусь тем, что нахожусь здесь, мне здесь очень хорошо. И на родине в Сенегале было очень хорошо. Спасибо всем!» — сказал Кулибали болельщикам, его слова приводит Tutto Napoli.
Напомним, ранее СМИ писали об интересе к Кулибали со стороны «Пари Сен-Жермен» и ряда топ-клубов из английской Премьер-лиги.
- 11 февраля 2022
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