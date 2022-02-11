Де Хеа — о Роналду: машина. Смотря на него, хочется доказать, что соответствуешь уровню

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о партнёре по команде Криштиану Роналду.



«От одного вида того, как он заходит в комнату, хочется хорошо себя показать, доказать, что ты соответствуешь по уровню.



Он очень внимательно следит за собой, много работает, очень требователен к себе. Думаю, сейчас он немного спокойнее, чем раньше, но он — машина. Для парней хорошо видеть, как нужно заботиться о себе, если хочешь быть на высоком уровне в течение многих лет», — цитирует де Хеа AS со ссылкой на El Pais.



37-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне в 19 матчах Премьер-лиги португальский форвард забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов. Контракт Роналду истекает в 2023 году.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»:

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