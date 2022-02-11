Захарян: болельщики «Спартака» писали мне: «Ходи и оборачивайся»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о сообщениях в соцсетях от болельщиков «Спартака» после одного из матчей бело-голубых с красно-белыми.
«Есть ли у меня хейтеры? Да, запросы в директе читаю — там и положительные, и отрицательные сообщения. Ничего сверхъестественного не пишут: «Ты не уровень сборной, такие матчи и показывают твой реальный уровень». Не знаю, наверное, пытаются задеть. В игре со «Спартаком» я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: «Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся», — приводит слова Захаряна «Спорт-экспресс».
Напомним, Захарян является воспитанником московского «Динамо». Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в € 12 млн.
В сезоне-2021/2022 Захарян провёл 17 матчей за московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами.
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