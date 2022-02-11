В «Аяксе» второй секс-скандал за неделю. Игрок второй команды обвинён в изнасиловании

Полузащитник второй команды «Аякса» Донни Вармердам обвиняется в изнасиловании.



Как сообщает Voetbalzone.nl, 19-летняя девушка утверждает, что полгода назад была изнасилована Вармердамом. Она уже сообщила о случившемся в полицию и написала заявление. Отмечается, что существуют фото и видео, которые могут подтвердить вину футболиста.



Несколько дней назад спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подал в отставку со своей должности после того, как вскрылась история о его интернет-домогательствах к одной из сотрудниц клуба. Овермарс отправлял коллеге ряд сообщений с сексуальным подтекстом, в том числе он присылал ей фотографию своего полового органа.



Марк Овермарс был директором по футбольным вопросам в «Аяксе» с лета 2012 года. С 1 февраля 2013 года бывший звёздный футболист, игравший, в частности, в «Аяксе», «Арсенале» и «Барселоне», занимал должность спортивного директора. Недавно он был переизбран на новый срок, до 30 июня 2026 года.

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