«Спартак» объявил стартовый состав на последний матч зимних сборов в Дубае с «Пюником»

Сегодня, 11 февраля, московский «Спартак» проведёт заключительный товарищеский матч на зимних тренировочных сборах в Дубае. Соперником красно-белых станет армянский «Пюник». Игра начнётся в 16:00 мск. Встречу с первых минут начнёт новичок красно-белых, полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Умяров, Мартинс, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Гапонов, Кофрие, Рассказов, Классен, Гуца, Денисов, Пруцев, Игнатов, Маркитесов, Ларссон, Бакаев, Николсон.

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.

«Спартак» возобновит сезон 26 февраля – в матче 19-го тура РПЛ красно-белым предстоит встретиться с ЦСКА.