На Зума подали в суд за жестокое обращение с кошкой. Игроку грозит тюремный срок

На защитника «Вест Хэм Юнайтед» Курта Зума подали в суд во Франции, сообщает The Independent.



По информации источника, в суд обратились юристы организации La Fondation 30 Millions d’Amis («Фонд 30 млн друзей»), которая специализируется на защите прав животных.



В 2021 году во Франции были приняты новые законы о защите прав животных. За жестокое обращение с кошкой защитнику грозит до четырёх лет тюрьмы и штраф в размере € 60 тыс.



Отмечается, что французское законодательство позволяет привлечь к ответственности гражданина за преступление, совершённое за границей.



Ранее в сети появилось видео, на котором Зума издевается над своим котом. «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £ 250 тыс. (€ 297,5 тыс.). Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал игрока на мартовские матчи.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд»:

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