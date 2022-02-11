Топ-5 спортивных клипов «ВКонтакте» за неделю!
Поделиться
«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать «Топ-5 спортивных клипов «ВКонтакте» — еженедельные подборки самых просматриваемых клипов соцсети, имеющих отношение к спорту.
Клипы «ВКонтакте» — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Ежедневная аудитория «Клипов» — 20 млн человек, каждый день короткие ролики собирают более 350 млн просмотров. За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.
Комментарии
- 11 февраля 2022
-
16:12
-
15:57
-
15:57
-
15:47
-
15:40
-
15:23
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:51
-
14:42
-
14:38
-
14:28
-
14:08
-
13:56
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
13:08
-
13:07
-
12:51
-
12:33
-
12:09
-
11:59
-
11:47
-
11:38
-
11:26
-
11:17
-
11:04
-
10:58
-
10:49
-
10:33
-
10:28
-
10:15
-
10:12
Партнерский контент