Гвардиола назвал главную цель «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о целях «горожан» в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.



«Мы в хорошем положении, на данный момент у нас 60 очков. У нас большой отрыв от пятого места, чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.



Это самая важная цель в Премьер-лиге. Мы также постараемся сражаться за победу в АПЛ. Это то, что я хочу сделать», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.



После 24 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Горожане» имеют в своём активе 60 очков. В тройку также входят «Ливерпуль» (51) и «Челси» (47).

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Брентфорд»:

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