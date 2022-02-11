Френки де Йонг хочет остаться в «Барселоне». Он отклонит все предложения о переходе

24-летний полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг хочет остаться в каталонском клубе, сообщает Sport.es.
По информации источника, игрок намерен добиться успехов в стане сине-гранатовых, поэтому отклонит все предложения, которые ему поступят во время летнего трансферного окна. Ранее слухи связывали де Йонга с английским «Ливерпулем» и немецкой «Баварией».
Френки де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. Контракт нидерландца с каталонским клубом истекает в июне 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 70 млн.
В нынешнем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
«Барселона» в результативном матче обыграла «Атлетико»:
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