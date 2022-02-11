Рангник: Роналду должен забивать больше голов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отметил, что нападающий Криштиану Роналду должен забивать больше голов.



«Мне нужна максимальная отдача не только от Роналду. Он должен забивать больше голов, это очевидно. Мы создаём много моментов, но забиваем недостаточно, но дело не только в Криштиану», — приводит слова Рангника журналист Саймон Стоун на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне в 19 матчах Премьер-лиги 37-летний португальский форвард забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 встречах группового раунда Лиги чемпионов. Контракт Роналду истекает в 2023 году.

«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Английская Премьер-лига 2021/2022. 24-й тур

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.