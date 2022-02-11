Голы Дзюбы и Алипа принесли «Зениту» победу в товарищеском матче с «Брондбю»

В товарищеском матче в Португалии датский «Брондбю» встречался с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Алгарве» в Фару и завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 2:1.



На 53-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Брондбю» Марко Дивкович. На 77-й минуте защитник «Кайрата» Нуралы Алип, находящийся в «Зените» на просмотре, сравнял счёт. Через 3 минуты нападающий Артём Дзюба вывел «Зенит» вперёд.



На момент зимней паузы в сезоне-2021/2022 «Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 набранных очков. Замыкает тройку лидеров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Сочи», набравший 31 очко.