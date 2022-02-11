Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голы Дзюбы и Алипа принесли «Зениту» победу в товарищеском матче с «Брондбю»

Голы Дзюбы и Алипа принесли «Зениту» победу в товарищеском матче с «Брондбю»
Комментарии

В товарищеском матче в Португалии датский «Брондбю» встречался с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Алгарве» в Фару и завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 2:1.

На 53-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Брондбю» Марко Дивкович. На 77-й минуте защитник «Кайрата» Нуралы Алип, находящийся в «Зените» на просмотре, сравнял счёт. Через 3 минуты нападающий Артём Дзюба вывел «Зенит» вперёд.

На момент зимней паузы в сезоне-2021/2022 «Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 набранных очков. Замыкает тройку лидеров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Сочи», набравший 31 очко.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 февраля 2022, пятница. 16:00 МСК
Брондбю
Брондбю, Дания
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Дивкович – 53'   1:1 Алип – 77'   1:2 Дзюба – 80'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022