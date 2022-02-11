Мойес: Зума действительно раскаивается и надеется, что его простят за ужасный поступок
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес поделился мнением об общественном резонансе, возникшем из-за поступка защитника клуба Курта Зума.
«Никогда прежде не было ничего подобного. Надеюсь, мы больше не столкнёмся с подобными инцидентами. Мы крайне разочарованы. RSPCA обучит Зума, как обращаться с животными. Курт действительно раскаивается. Иногда нужно простить. Он надеется, что люди простят его за ужасный поступок», — приводит слова Мойеса Sky Sports.
Напомним, ранее в сети появилось видео, в котором Зума издевается над своим котом. «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £ 250 тыс. (€ 297,5 тыс.) Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал игрока на мартовские матчи. Позже стало известно, что на Зума подали в суд во Франции.
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