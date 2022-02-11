Эриксен признался, что ранее не планировал возвращаться в АПЛ

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен признался, что ранее не планировал возвращаться в чемпионат Англии, где он выступал будучи футболистом «Тоттенхэма» с 2013 по 2020 год.



«Раньше я не планировал возвращаться в чемпионат Англии. Мне хочется показать, что я тот же футболист, что и в прошлом», — приводит слова Эриксена The Sun в «Твиттере».



29-летний Эриксен подписал соглашение с «Брентфордом» до конца сезона с возможностью продления ещё на один год. Ранее датский футболист расторг соглашение с «Интером». В Италии нельзя играть с кардиовертером-дефибриллятором, который Эриксену установили после остановки сердца в матче со сборной Финляндии на чемпионате Европы — 2020.

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брентфордом» в домашнем матче АПЛ:

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