Лондонский «Арсенал» заключил контракт с вратарём сборной США

Вратарь «Нью-Инглэнд Революшн» Мэтт Тёрнер с июня 2022 года будет выступать за лондонский «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба американского клуба в «Твиттере».

«Нью-Инглэнд Революшн» согласовал условия перехода вратаря Мэтта Тёрнера в лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно за нераскрытую плату до окончания медицинского осмотра. Ожидается, что Тёрнер присоединится к «Арсеналу» в июне 2022 года», — сказано в заявлении пресс-службы «Нью-Инглэнд Революшн» на официальном сайте.



Тёрнер выступает за «Нью-Инглэнд Революшн» с марта 2016 года. За это время вратарь принял участие в 106 матчах, в которых пропустил 139 мячей и 23 раза сыграл «на ноль».

«Арсенал» в меньшинстве удержал победу над «Вулверхэмптоном»:

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