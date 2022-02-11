Погба предпочитает вернуться в «Ювентус», если ему придётся покинуть «Ман Юнайтед» летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба определился с местом продолжения карьеры на случай, если он не сумеет договориться о продлении контракта с английским клубом. Французский футболист хочет вернуться в «Ювентус». Об этом сообщает Il BiancoNero.
Действующее соглашение 28-летнего Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона. По сведениям источника, ранее французский полузащитник был связан с возможным переходом в мадридский «Реал» и «ПСЖ». Однако Погба предпочёл бы вернуться в итальянский «Ювентус», за который выступал с 2012 по 2016 год.
В нынешнем сезоне Погба в 10 матчах английской Премьер-лиги забил гол и отдал семь голевых передач.
«Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» сыграли вничью в 24-м туре чемпионата Англии:
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