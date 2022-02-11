Гвардиола: отрыв «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» в АПЛ ничего не значит. Это вообще ничто

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации в турнирной таблице чемпионата Англии.



«Отрыв «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» ничего не значит. Это вообще ничто. «Сити» нужно много, много побеждать. Для чемпионства в Англии нужно больше 90 очков, я уверен в этом.



«Манчестер Сити» выдал невероятную серию, одержав 13 побед в 14 играх, а «Ливерпуль» по-прежнему неподалёку. Если мы хотим бороться за победу в АПЛ, нам нужно набрать невероятное количество очков в борьбе с этим соперником, с которым мы боремся за трофей последние шесть сезонов», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

После 24 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Горожане» имеют в своём активе 60 очков. В тройку также входят «Ливерпуль» (51) и «Челси» (47).

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брентфордом» в 24-м туре АПЛ:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.